Mašinski čitljive oznake od sada na svim proizvodima u maloprodaji

Svi proizvodi u maloprodajnim objektima u Srbiji, prema novom Zakonu o trgovini, od 31. januara ove godine moraju da imaju mašinski čitljivu oznaku poput bar koda ili kju ar koda (QR code). Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, za ovdašnje privrednike organizovala je info dan posvećen označavanju robe u trgovini na malo

Novi Zakon o trgovini propisuje da sva roba u trgovini na malo od sada mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu, vrsti, tipu i modelu robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu, te podatke o poslovnom imenu proizvođača, za robu iz uvoza i o zemlji proizvodnje.

Podaci iz deklaracije za robu koja se nalazi u trgovini na malo ne mogu da se menjaju ili uklanjaju, a zakonom je definisano i to da deklaracija mora biti istaknuta uočljivo, na robi ili njenom pakovanju, neposredno pored robe na mestu prodaje, te na katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu, pre kupovine, na način na koji se potrošači ne dovovode u zabludu.

Prema rečima Žarka Malinovića, sekretara Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije , primena člana 34 Zakona o trgovini predviđa rešenja koja bi dodatno trebalo da doprinesu povećanju nivoa zaštite potrošača i svih učesnika u distributivnom lancu.

– Uvođenje mašinski čitljivih oznaka za privredu znači ubrzavanje procesa unutar lanca snabdevanja, a za potrošače bolju sledljivost proizvoda. Vi kada mašinski označite proizvod, negde ste omogućili potrošaću da kroz aplikacije koje već postoje i koje su besplatne, on skeniranjem bar koda ili neke druge mašinski čitljive oznake dobije više informacija o samom proizvodu. Na kraju, ono što je veoma važno, vi danas kada skenirate neki prozvod i kada pratite samu oznaku na interent prostoru, možete da dobijete informacije o ceni tog proizvoda kod različitih privrednih subjekata, tako da vam to pomogne i prilikom donošenja odluke gde ćete obaviti svoju kupovinu – kazao je on, dodajući da je info dan organizovan sa ciljem da se u komunikaciji sa tržišnom inspekcijom, predstavnicima komore i organizacija koje izdaju mašinski čitljive oznake, privrednicima omogući da se bolje informišu o ovoj temi.

Iako je reč o zakonskoj obavezi, kako je kazao Malinović, ne postoje kaznene odredbe ukoliko roba nije mašinski označena.

– To jasno pokazuje da nismo imali za cilj kažnjavanje privrede, već smo želeli da ovakvom jednom odredbom povećamo nivo zaštite potrošača, da ubrzamo privredni rast i da negde omogućimo bolju komunikaciju između samih privrednih subjekata. Sva roba koja uđe u promet mora biti označena, a ukoliko nije, ne piše se kazna, već se roba stavlja van prometa dok ne bude označena – rekao je Malinović.

Info dan „Označavanje robe u trgovini na malo, mašinski čitljivim oznakama“, osim u Kruševcu, organizovan je i u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. D.P.

Mašinski čitljive oznake od sada na svim proizvodima u maloprodaji

