Markotik objavljuje album „Neželjena dejstva“ i video singl „Voliš me u stvari“, sledi turneja

Kantautor Marko Đorđević – Markotik, rođeni Kruševljanin – nekada frontmen legendarnog ovdašnjeg sastava Slobodna Wožnja, objavljuje 16. oktobra drugi singl „Voliš me u stvari“, koji najavljuje izlazak njegovog debitantskog albuma „Neželjena dejstva“ u izdanju PGP RTS-a

„Neželjena dejstva“ biće dostupna pored CD izdanja i na svim striming servisima od 16. oktobra 2025, dok će vinil izdanje uslediti 15. oktobra 2026, a preorder za LP je već u toku.

Spot za pesmu svoju TV premijeru ima u četvrtak, 16. oktobra u 10:50 u Jutarnjem programu RTS-a, dok će YouTube premijera biti u 12:00 na oficijelnom kanalu @markotikofficial.

Album „Neželjena dejstva“ predstavlja kompletno autorsko delo Marka Đorđevića Markotika, koji potpisuje muziku i tekst svih jedanaest pesama, dok je produkciju uradio Zoran Vasić, a mastering Marko Perić.

„Svako od nas nosi sopstvene priče. Neke su već ispričane, a druge tek čekaju da budu otkrivene. Moja nova priča počinje 2023. godine, kada sam se posle dvadeset godina pauze u muzičkom stvaralaštvu ponovo vratio gitari i stihovima i odlučio da započnem rad na svom prvom kantautorskom albumu. Muzički, moj zvuk balansira između indi popa i psihodeličnog roka, stvarajući jedinstvenu sintezu ovih pravaca. Tekstovi istražuju složena, introspektivna pitanja – o identitetu, ljubavi, unutrašnjim konfliktima i egzistencijalnoj teskobi“, ističe Markotik.

Album donosi intimne ispovesti ispričane muzikom, u prepoznatljivom kantautorskom pop-rok izrazu. „Ni lek, ni opijat — Markotik je zvučni eliksir melanholije“, stoji u opisu izdanja.

Spot za pesmu „Voliš me u stvari“ rezultat je pažljivo osmišljene saradnje umetničkog tima okupljenog oko produkcijske kuće „Serbika Media“, na čijem je čelu Markotik. Režiju i scenario potpisuju Marko Đorđević Markotik i Vuk Bogdanović, direktor fotografije je Aleksandar Obradinović, montažu potpisuje Stefan Ljubomirović, dok se u glavnoj ulozi pojavljuje mlada glumica Jovana Šokčević, studentkinja Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu.

Na koncertima Markotik nastupa u osmočlanom sastavu. Uz njega su Goran Stojiljković na električnoj gitari, Zoran Vasić na basu (obojica takođe Kruševljani) i Zoran Beljić na bubnjevima, dok su prateći vokali Dunja Ostojić, Isidora Nekić i Ružica Vrhovac. Posebnu boju zvuku daje Dobroslav Predić na trubi, čime bend dobija pun, energičan i raznovrstan zvuk.

Foto: Aleksandar Obradinović

Zajednička turneja Markotika i Bohemije

Nakon objavljivanja albuma, Markotik kreće na zajedničku turneju sa niškim bendom Bohemija, koja ima za cilj promociju njihovih novih izdanja — Markotikove „Neželjene dejstva“ i Bohemijine „Odiseje u nemiru“ (Pop depresija, 2025).

Datumi i gradovi:

14.11 – Smederevo, Klub Kombinat

22.11 – Požarevac, Klub KB

18.12 – Kruševac, Kruška pub

26.12 – Niš, Klub Feedback

28.02 – Beograd, mesto održavanja biće naknadno objavljeno