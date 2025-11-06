Markotik & Bohemija na zajedničkoj turneji – uskoro u Kruševcu

Sve populaniji kantautor, Kruševljanin Markotik (Marko Đorđević) sa svojim bendom i niški sastav Bohemija udružuju snage na zajedničkoj mini turneji, u okviru koje će zajedno promovisati nova izdanja: “Neželjena dejstva” (PGP‑RTS, 2025) i “Odiseja u nemiru”

Turneja startuje u Smederevu, u klubu MKS Kombinat, 14. novembra 2025. godine u 21 sat, a potom bendovi nastavljaju kroz Požarevac, Kruševac i Niš, da bi sezonu završili u Beogradu početkom naredne godine, na lokaciji koja će biti naknadno objavljena.

Markotikov debi album donosi jedanaest pesama koje potpisuje u potpunosti – muziku i tekstove. Kritičari ističu da kroz “Neželjena dejstva” autor analizira svakodnevicu, nesigurnosti i odluke, prenoseći ih kroz emotivno suptilne tonove i introspektivne tekstove.

Sam Markotik opisuje svoje delo kao odraz vremena u kojem živimo:

Svaka umetnost, pa i muzika, uvek je ogledalo trenutka u kojem nastaje, svesno ili nesvesno, odražava društveni puls, tenzije, nade i strahove jednog vremena. Ovaj album, na svoj način, govori upravo o tome: o čoveku koji pokušava da ostane svoj u svetu koji ga neprestano oblikuje.

Bohemija sa albuma “Odiseja u nemiru” donosi fuziju različitih muzičkih svetova – od orkestrirane tuge i suptilnih balada, preko folk vinjeta i euforičnih pop‑rok singlova, do soul minijatura i protestnih himni. Kritičari ističu da album poseduje terapeutske moći i snagu da ukaže na veličanstvenost dobrote, dok sama grupa svoju muziku opisuje kao psihodelično putovanje kroz slojeve emocija i društvenih refleksija.

Turneja spaja dve različite, ali komplementarne poetike – introspektivnu iskrenost Markotika i slobodnu, žanrovski raznovrsnu ekspresiju Bohemije. Publika će uživo moći da doživi pop‑rok energiju, suptilne emotivne momente i nastupe jedinstvenih bendova domaće scene širom Srbije, gde bendovi gostuju.

Ulaznice na ulazu u Smederevu iznose 500 dinara, a svi posetioci prilikom kupovine dobijaju poklon CD izdanje Markotikovog albuma “Neželjena dejstva”. Markotik i Bohemija pozivaju sve ljubitelje domaće alternativne scene da zakorače u ovu muzičku odiseju i dožive impuls nove muzike i energije pop‑roka.