Marijana Jankov u Napretku

Postavljeno: 01.12.2025

ŽFK Napredak, jesenji prvak Prve lige Srbije, ovog vikenda učestvuje na najvećem turniru ženskog fudbala na ovim prostorima – XII Međunarodnom turniru prijateljstva Pljevlja (Crna Gora) 2025 na kome će na najbolji način reprezentovati svoj grad i Srbiju

Posle toga fudbalerke Napretka idu na zasluženi odmor sve do 9.januara kada počinju pripreme za prolećni deo prvenstva Prve lige Srbije, u kojoj žele da zadrže prvo mesto i ekspresno se vrate u Super ligu Srbije.

Agilno rukovodstvo kluba dovelo je u svoje redove kapitalno pojačanje – Marijanu Jankov (30) koja će svojim velikim iskustvom doprineti da se ambicije kluba ostvare.

Marijana Jankov je nastupala za sve reprezentativne selekcije Srbije, sa uspehom je nastupala za domaće i inostrane ekipe, igrala u ligi šampiona, a dolazi iz višestrukog prvaka Crne Gore ekipe Breznice (Pljevlja) gde je u nekoliko poslednjih sezona važila za jednu od najboljih igračica Super lige Crne Gore.

Jankov je već nosila dres kruševačkog Napretka u sezoni 2013/2014 kada je klub bio vicešampion zemlje i igrao finale kupa Srbije.

I. M.

