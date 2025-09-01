Manojlović o obnovi Gimnazije: „Grad ulaže, dok pojedinci prave političke performanse“

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović je danas održao konferenciju za medije ispred ulaza u zgradu Gimnazije, a povodom radova koji se sprovode na fasadi i u dvorištu ove školske ustanove

Gradonačelnik je istakao da je Grad aplicirao za sredstva kod Ministarstva prosvete, ali pošto je nakon dugog čekanja usledio negativan odgovor, kasnilo se sa pokretanjem procedure.

Međutim, Grad je odlučio da Gimnaziji iz budžeta obezbedi 22 miliona dinara, dok je škola morala da pripremi tendersku dokumentaciju i obavi celokupan postupak javne nabavke, izbor ponuđača i uvođenje u posao izvođača radova, dodao je Manojlović.

– Izvođač radova je obezbedio gradilište do završetka radova i preduzeo sve aktivnosti kako bi se zaštitili prolaznici i korisnici objekta, posebno đaci. Grad je ukinuo parkiranje pored ulaza u Gimnaziju, postavljen je alternativni pešački prelaz za đake i zaposlene u školi, a Policijska uprava je odredila dežurstvo, sve u cilju bezbednosti učenika i radnika škole, kao i građana.

Ivan Manojlović je tom prilikom izrazio žaljenje što određeni profesori nose šlemove, iako se radovi ne obavljaju unutar samog objekta, istakavši da je bezbednost uvek na prvom mestu.

– Kada je dotrajala fasada bila problem, zloputrebljavali su na svaki mogući način. Sada kada se fasada radi, ponovo nije dobro. Grad ulaže sredstva, obezbeđuje obnovu i sigurnost, a pojedinci prave političke performanse i ruglo od profesorskog poziva. Profesori treba da u školu unose odgovornost, autoritet i znanje a ne šlemove kako bi od naučne pravili cirkusku katedru.

Na kraju svog obraćanja, gradonačelnik Kruševca se zahvalio đacima na razumevanju zbog izvođenja radova, te naglasio da su radovi na prednjem delu fasade pri kraju, dok se još uvek sprovode radovi na bočnoj strani zgrade i u dvorištu.

Foto: Gradska uprava Kruševac