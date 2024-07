Malo Golovode trenutno bez vode

U naselju Malo Golovode došlo je do kvara na vodovodnoj mreži. Ekipe održavanja Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac su na terenu i očekuju da će sanacija kvara biti gotova do 15h. Zbog ovih radova bez vode će do tada biti potošači u ulicama Vojislava Petrovića, Borivoja Ivanovića i pratećim.