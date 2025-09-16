Mališani u gostima kod kruševačkih vatrogasaca

Odeljenje za vanredne situacije u Kruševcu je ugostilo mališane Predškolske ustanove „Nata Veljković“ povodom obeležavanja Dana Sektora za vanredne situacije i slave Presvete Bogorodice „Nesagorive kupine“

Kroz druženje i razgovor, vatrogasci-spasioci su deci pokazali opremu i sredstva kojima se služe u svom radu.

Takođe, održano je teorijsko predavanje kako se ponašati u vanrednim situacijama – poplavama, požarima i zemljotresima, kao i taktičko-pokazna vežba gašenja požara.

Tom prilikom, vatrogasac spasilac Nikola Jovanović je izjavio da su od početka godine, kruševački vatrogasci imali oko 900 intervencija, što je iznad proseka u odnosu na prethodne godine.

Inače, 17. septembra se obeležava slava svih vatrogasaca-spasilaca Presveta Bogorodica „Nesagoriva kupina“ u čast Slavne Majke Božije.

