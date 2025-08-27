Makrešane bez struje
Postavljeno: 27.08.2025
Do 11 časova bez električne energije biće Makrešane, Đunis, Jošje, Trubarevo i deo Kaonika.
Zbog kvara na vodovodnoj mreži do 15 sati vodu neće imati Donji Stepoš, Ulica Marka Miljanova u Čitluku, Ulica Svetolika Rankovića u Dedini, od Ciglane do kraja ulice i jedan deo Savske, kao i ulice Drinska i Luja Pastera u Kruševcu.
Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže Koznička ulica i dalje bez vode do 15 sati.
