Makrešane bez struje

Postavljeno: 27.08.2025

Do 11 časova bez električne energije biće Makrešane, Đunis, Jošje, Trubarevo i deo Kaonika.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži do 15 sati vodu neće imati Donji Stepoš, Ulica Marka Miljanova u Čitluku, Ulica Svetolika Rankovića u Dedini, od Ciglane do kraja ulice i jedan deo Savske, kao i ulice Drinska i Luja Pastera u Kruševcu.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže Koznička ulica i dalje bez vode do 15 sati.

 

