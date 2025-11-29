Maja Marković, direktorka RPK: Digitalna tehnologija unapređuje privredu

U prvih osam meseci ove godine, spoljnotrgovinska razmena je povećana za 7,4 odsto, a industrijska proizvodnja za 16,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Na teritoriji Rasinskog okruga, uočljiv je porast broja privrednih subjekata. Pre 10 godina, taj broj je iznosio 8.662, dok trenutno na teritoriji Rasinskog okruga posluje 13.150 privrednih subjekata, istakla je na početku razgovora za naš magazin direktorka Regionalne privredne komore Kruševac, Maja Marković

Razgovarao: Nikola Lazić

Naša sagovornica je istakla da privrednici Rasinskog okruga imaju brojne izazove usled glabalne ekonomske krize, te da na njihovo poslovanje utiče i energetska nestabilnost, bilo kroz rast cena ili neizvesnost snabdevanja.

Ipak, veruje da će uz pomoć državnog vrha privreda normalno funkcionisati i u ovim izazovnim vremenima:

– Uprkos svim izazovima, naši privrednici su pokazali izuzetnu otpornost i sposobnost prilagođavanja novim okolnostima koja je zasnovana na znanju, iskustvu i dobrim partnerskim odnosima sa kupcima i dobavljačima, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Prijave kompanija za dualno obrazovanje su otvorene do 15. januara 2026. godine. S tim u vezi, koliko škola i kompanija je trenutno uključeno u program dualnog obrazovanja – da li postoje primeri dobre prakse i kakva su iskustva samih učesnika?

– Dualno obrazovanje pruža najbolji odgovor na rastuće izazove koje nam donosi vreme brzog tehničko-tehnološkog razvoja i sa puno uspeha razvija se već više od deset godina u našoj zemlji. Na teritoriji Rasinskog okruga, u dualno obrazovanje su uključene četiri srednje stručne škole: Prva tehnička škola Kruševac, Hemijsko-tehnološka škola Kruševac, Politehnička škola „Milutin Milanković“ Kruševac, Ekonomsko-trgovinska škola Kruševac i Tehnička škola u Trsteniku, a više od 30 kompanija je akreditovano za proces dualnog obrazovanja, od čega većina kompanija za više obrazovnih profila. Dualni model obrazovanja donosi brojne prednosti i za učenike i za poslodavce. Za učenike, dualno obrazovanje omogućava sticanje praktičnih znanja i veština koje su odmah primenljive u realnom radnom okruženju. Učenici tako bolje razumeju šta ih očekuje u profesiji i razvijaju radne navike. Pored toga, finansijska naknada za učenje kroz rad koju dobijaju od poslodavca podstiče njihovu samostalnost i odgovornost. Prema podacima iz istraživanja na nivou Srbije, 70 odsto učenika koji su se školovali po ovom modelu obrazovanja, ostalo je da radi u kompanijama u kojima su obavljali učenje kroz rad ili u zanimanjima za koja su se školovali. Na teritoriji Rasinskog okruga, učenici nakon srednjoškolskog dualnog obrazovanja u najvećem procentu ostanu da rade u kompanijama ili zanimanjima u okviru područja rada mašinstvo i obrada metala, ali i trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Na osnovu utisaka kompanija uključenih u dualno obrazovanje, ovaj sistem predstavlja odličnu priliku da kompanije oblikuju buduće stručnjake prema svojim potrebama. Na taj način, smanjuju troškove kasnijeg zapošljavanja i obuke kadrova, dok istovremeno grade pozitivan imidž društveno odgovorne organizacije koja ulaže u mlade. Ukratko, dualno obrazovanje predstavlja efikasan most između obrazovanja i tržišta rada, koji doprinosi razvoju i mladih i privrede: privreda dobija ono što joj je najpotrebnije – kvalifikovane kadrove sa najsavremenijim znanjima i veštinama, a naša lokalna zajednica – demografsku i ekonomsku stabilnost.

Spomenuli ste da je ukupna spoljno trgovinska razmena za prvih osam meseci veća u odnosu na isti period prethodne godine za 7,4 odsto. Šta mislite da je najviše doprinelo tom rastu?

– Prema podacima PKS RPK Kruševac za period januar – avgust 2025, spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga iznosi 600.9 miliona evra, i u poređenju sa istim periodom 2024, spoljnotrgovinska razmena je veća za 7.4 odsto. Vrednost izvezene robe za period januar – avgust 2025. iznosi 325.7 miliona evra, i u odnosu na isti period 2024, izvoz je povećan za 8.9 odsto. Ukupan uvoz Rasinskog okruga za prvih osam meseci 2025. godine iznosi 275.1 miliona evra, i u odnosu na isti period 2024, uvoz je porastao za 5.7 odsto. U Rasinskom okrugu, za period januar – avgust 2025, ostvaren je suficit u iznosu od 50.6 miliona evra. Ovom rezultatu najviše je doprineo rast izvoza elektroprovodnika za automobilsku industriju, pneumatskih guma, sadnica i svežeg voća. Doprinos rastu spoljnotrgovinske razmene daju i potpisani sporazumi o slobodnoj trgovini koje naša zemlja ima sa Evropskom unijom, Kinom, Turskom, CEFTOM, EFTOM, Ruskom Federacijom…

Nedavno je ambasador NR Kine u Srbiji prisustvovao sastanku privrednika Rasinskog okruga. Koji su glavni utisci sa ovog susreta i kako vidite saradnju Rasinskog okruga i Kine?

– Na inicijativu ministra odbrane, Bratislava Gašića, ambasador Narodne Republike Kine u Republici Srbiji, Li Ming, posetio je grad Kruševac i održao je sastanak sa 90 privrednika iz Rasinskog okruga. Na sastanku je razgovarano o mogućnostima za unapređenje saradnje između NR Kine i kompanija Rasinskog okruga, s ciljem daljeg privrednog razvoja ovog dela Srbije. Kina je značajan sponjnotrgovinski partner Rasinskog okruga, i na strani uvoza nalazi se na drugom mestu. Oko 400 kompanija iz Rasinskog okruga ostvaruje poslovnu saradnju sa kompanijama iz Kine – što predstavlja dobru osnovu za dalju ekspanziju međusobne trgovine i investicija. Prošlogodišnja spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga i Kine iznosila je 49 miliona evra, dok je 2014. iznosila 11 miliona evra. Proizvodi koji se najviše uvoze su razne sirovine za hemijsku industriju, gume spoljne pneumatske za automobile, elektro oprema, sirovine i gotovi proizvodi za tekstilnu industriju, mašine i oprema. Što se tiče proizvoda koji se izvoze, to su: prehrambeni proizvodi, proizvodi mlečne industrije, kao i proizvodi iz oblasti proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića. Mogućnosti saradnje kompanija iz Rasinskog okruga sa kineskim kompanijama vidimo u prehrambenoj industriji, sektorima: hrane i pića, infrastrukture, metalskoj i hemijskoj industriji, turizmu. Kao nastavak aktivnosti nakon nedavne posete NJ. E. ambasadora Narodne Republike Kine u Srbiji, početkom novembra održan je sastanak privrednika Rasinskog okruga sa predstavnicima Ekonomskog odeljenja Ambasade Kine u Beogradu i Predstavništva Privredne komore Kine u Srbiji. Zahvaljujući ovim sastancima, privrednici Rasinskog okruga mogu pronaći pouzdane i proverene partnere u Kini, ali i prevazići eventualne izazove u procedurama za plasiranje na ovo tržište.

Pored saradnje sa Kinom, sa kojim još državama najviše sarađuju privrednici našeg regiona? Takođe, gde se najviše izvozi i uvozi i koji su najtraženiji proizvodi iz Rasinskog okruga?

– Pored uspešne saradnje sa Kinom, privrednici Rasinskog okruga ostvaruju značajne poslovne veze i sa zemljama Evropske unije. Najviše se izvozi u Mađarsku, Nemačku, Slovačku, Francusku i Poljsku, dok sirovine i oprema u naš region najčešće stižu iz Nemačke, Kine, Turske, Poljske i Hrvatske, pokazuju podaci za prvih osam meseci ove godine. Proizvodi kompanija iz Rasinskog okruga prisutni su na čak 86 svetskih tržišta, dok se roba uvozi iz 85 zemalja, što potvrđuje široku međunarodnu povezanost i konkurentnost lokalne privrede. Među najtraženijim izvoznim proizvodima, nalaze se setovi elektroprovodnika za automobilsku industriju, pneumatske gume za putnička i teretna vozila, sadnice voća, sveže i zamrznuto voće, motorna i industrijska ulja, eksplozivi, kao i gumeni zaptivni elementi.

U poslednjem razgovoru za novine Grad, istakli ste da uvođenje novih tehnologija sve više oblikuje privredu Rasinskog okruga. S tim u vezi, da li je razvoj veštačke inteligencije uticao pozitivno na poslovanje privrednika Kruševca i okoline?

– U poslednjih nekoliko godina, ubrzani razvoj digitalnih tehnologija, a naročito veštačke inteligencije, značajno je uticao na poslovanje privrede u Rasinskom okrugu. Kompanije iz različitih sektora sve više prepoznaju prednosti primene VI u unapređenju proizvodnih procesa, optimizaciji troškova i boljem planiranju poslovnih aktivnosti. Takođe, nove tehnologije omogućile su kompanijama da efikasnije analiziraju podatke i unaprede komunikaciju sa klijentima. Pozitivan efekat u poslovanju kompanija se vidi u oblasti automatizacije proizvodnje, kontrole kvaliteta i elektronske trgovine. Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Kruševac aktivno rade na tome da privrednicima približe savremene digitalne alate i platforme koje će im pomoći u procesu digitalne transformacije. Na nedavno održanoj sednici Parlamenta privrednika u Užicu, predstavljene su besplatne platforme PKS, koje su izazvale veliko interesovanje među privrednicima. Istu priliku imali su i privrednici Rasinskog okruga, kojima su, na sednici Parlamenta privrednika Rasinskog okruga, 20. novembra, predstavljeni sledeći alati:

• BIZ Srbija – namenjena promociji domaće privrede i kompanija. Portal će objavljivati vesti o novim proizvodima, investicijama, poslovnim rezultatima i inovacijama, sa ciljem povećanja vidljivosti srpskih firmi;

• Digitalni katalog izvoznika – platforma koja ima za cilj povećanje izvoznog potencijala domaće privrede i jačanje njene konkurentnosti na međunarodnom tržištu;

• Marketplejs – namenjen povezivanju domaćih firmi – proizvođača, dobavljača, distributera i kupaca u jedinstven sistem ponude i tražnje, što će omogućiti bržu, transparentniju i efikasniju trgovinsku razmenu;

Svi ovi digitalni alati predstavljaju značajan korak ka modernizaciji i jačanju domaće privrede, što će u narednim godinama dati još vidljivije rezultate.

Koji su aktuelni programi podrške za mlade preduzetnike i žene preduzetnice i koji je Vaš savet osobama koje žele da pokrenu sopstveni biznis?

– U ovom trenutku, svi programi podrške su zatvoreni. Postoje različiti programi namenjeni ženama i mladima, bilo za pokretanje novog posla ili proširenje postojećeg. Programi samozapošljavanja NSZ dostupni su svima koji žele da pokrenu svoj biznis, a pripadnice ženskog pola imaju veće šanse za dobijanje sredstava.

Posebni programi Ministarstva privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj, nude povoljne uslove za preduzetnice, uključujući bespovratna sredstva do 50 odsto vrednosti ulaganja. Ove godine, po drugi put, raspisan je javni poziv za podršku ženama na selu, gde bespovratna sredstva pokrivaju 100 odsto investicije, u rasponu od 300.000 do 500.000 dinara. Žene su mogle da konkurišu i za sredstva u okviru Programa razvoja starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, sa iznosima od 80.000 do 300.000 dinara. Pored državnih programa, podršku nude i nevladine organizacije, kao što su HELP i ENECA.

Za mlade preduzetnike, raspisan je i javni poziv za kreditna sredstva u okviru Programa finansijske podrške početnicima u biznisu, sa povoljnim kamatnim stopama.

Privredna komora RPK Kruševac stalno pruža podršku privrednicima – kako onima koji već posluju, tako i budućim preduzetnicima, kroz savete, obuke i informacije o dostupnim programima. Pokretanje sopstvenog posla zahteva dobru pripremu i planiranje. Prvi korak je jasna poslovna ideja, kao i sagledavanje potreba na tržištu. Izrada biznis plana ključna je za uspešno vođenje posla, jer plan pomaže da se realno sagledaju rashodi i prihodi. Takođe, važno je informisati se o programima podrške, bespovratnim sredstvima i povoljnim kreditima koji mogu olakšati poslovanje.