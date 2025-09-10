Magija: Huawei prvi u svetu omogućio prenos fajlova pokretom ruke

Tehnološki gigant Huawei još jednom je pomerio granice inovacija predstavljanjem funkcije Air Gesture File Transfer, koja korisnicima omogućava da prenose fajlove između uređaja jednostavnim pokretom ruke

Reč je o tehnologiji kakva do sada nije viđena na tržištu pametnih telefona, a Huawei je prvi proizvođač koji ju je uspešno implementirao.

Za razliku od dosadašnjih metoda koje su zahtevale posebne aplikacije, kablove ili složene podešavanja, nova funkcija omogućava trenutno deljenje sadržaja. Dovoljno je napraviti snimak ekrana gestom hvatanja i „otpustiti“ ga na drugi kompatibilni telefon ili tablet, pri čemu se prenos završava za svega nekoliko sekundi.

Air Gesture File Transfer je debitovao sa Mate 70 serijom, a potom kroz HarmonyOS NEXT Beta ažuriranje stigao i na Pura 70, Mate 60 i Mate X6 modele. Sa najnovijim javnim beta izdanjem HarmonyOS NEXT verzije 5.0.0.126, dostupnost funkcije proširena je i na širi spektar uređaja:

• Huawei Mate 70 serija

• Huawei Pura 70 serija

• Huawei Mate 60 serija

• Huawei Nova 12 Ultra

• Huawei Nova 12 Ultra Star Edition

• Huawei Mate X6

• Huawei Pocket 2

• Huawei Mate X5

• Huawei MatePad Pro 13.2

• Huawei MatePad Pro 11 (2024)

Prema najavama kompanije, i Nova 13 serija, kao i Nova 12 i Nova 12 Pro, uskoro će dobiti ovu opciju kroz naredna softverska ažuriranja.

U eri kada se tehnološki giganti utrkuju ko će prvi ponuditi nešto novo, Huawei je ovim potezom zauzeo vodeću poziciju donoseći korisnicima tehnologiju budućnosti već danas.

M.M.