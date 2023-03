Luka Milošević, najbolji strelac Srbije u kategoriji juniora

Sedamnaestogodišnji Kruševljanin, Luka Milošević, višestruki je prvak države i državni rekorder u streljaštvu. Član je streljačkog kluba „Akademac”, član juniorske reprezentacije Srbije, a streljaštvom je počeo da se bavi sa 14 godina. Sve je krenulo, kako sam kaže, kada je upisao Srednju stručnu vojnu školu u Beogradu .

-Treniram već malo više od dve i po godine. Kada sam došao u Beograd, dobio sam opciju da počnem da treniram u streljačkom klubu ,,Akademac“. U celu priču streljaštva me je uveo moj trener Petar Nikolić, a naravno, njemu idu sve zasluge za moje dosadašnje uspehe.- rekao je on.

Podsetimo, u okviru discipline vazdušni pištolj odlikovan je priznanjem „Strelac godine“ za 2022. godinu, osvojivši prvo mesto u kategoriji juniora. Pored ove discipline, koja mu je omiljena, oprobao se i u drugim streljačkim disciplinama.

-To priznanje mi dosta znači, jer sam, ipak, najbolji junior u našoj zemlji, što je kategorija odmah iza seniora. Pored moje glavne discipline treniram i u disciplini malokalibarskim pištoljem u kojoj sam, takođe, nizao velike uspehe, kao što je osvajanje državnog prvenstva, finale kupa, državni rekordi itd. No, vazdušni pištolj mi je, nekako, najdraži. –istakao je Luka

Od mnogobrojnih takmičenja, Luki su posebno draga ona u kojima je organizacija bila po svetskim standardima

-Od takmicenja na kojima sam nastupao izdvojio bih neka koja su mi omiljena, a to su Prvenstvo Srbije i Kup Srbije, jer to su ipak naša takmičenja, a od međunarodnih, izdvojio bih ,,Olimpijske nade“ u Slovačkoj, ,,H&N kup u Minhenu, a oni su mi posebno dragi zbog njihove organizacije i zato što je na njima bilo velikih uspeha, novih rekorda… –rekao je on.

Prema njegovim rečima, uzor mu je Damir Mikec sa kojim je imao priliku i da se takmiči.

-Svima su uzori oni koji su u tome čime se bavite najbolji, a uvek je to neko ko je najuspešniji. Tako je meni uzor Damir Mikec, naš strelac, osvajač olimpijske medalje. Na početku je bila zelja da budem kao on, a sada, eto, imao sam prilike i da se takmičim protiv njega na vatrenoj liniji, što je i očekivano kada počnete da nastupate na velikim takmičenjima. – rekao je ovaj mladi Kruševljanin

Luki streljački trening ne pada teško, bez obzira što pucački sistem mora da bude na neki način rutina.

-Moj neki uobičajeni dan na treningu je uglavnom sličan, jer se teži ka tome da to postane jedna rutina i da to postane deo vas. Sam trening se sastoji od zagrevanja pre pucanja, razgovora sa trenerom o treningu, sam trening, pa nakon toga, analiza i istezanje. Plan treninga prilagođavamo u zavisnosti od sezone, kao i od toga koja takmičenja nam predstoje. –rekao je on

Recept za uspeh u bilo kom sportu jeste naporan rad, tu se ni malo ne razlikuje ni streljaštvo.

-Po meni recept za uspeh je samo naporan rad i trud jer bez toga se ne moze postici nista,talenat je samo jedan deo koji olaksava put da dodjete do vrha ali to vam nece pomoci ako se ne trudite i radite. – poručuje Luka.

Planovi i ciljevi ovog mladog strelca su da još više napreduje u budućnosti, kao i to da nastupi na najvećim takmičenjima, kako bi se vratio sa što više medalja. Međutim, najveći cilj mu je učešće na nekim narednim Olimpijskim igrama.

Viktor Milojević