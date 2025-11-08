Lučanci odneli sva tri boda

U 15. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri Napretka su poraženi na domaćem terenu od lučanske Mladosti – 0:1

Sve je bilo rešeno već u drugom minutu. Neiskusno je mlađani Miladinović, koji je danas napunio 18 godina, uklizao i „počistio“ Bojića, koji je bio leđima okrenut golu i jasno je bilo da je penal neminovnost. Žunić je postavio loptu na belu tačku i doveo Mladost u vođstvo, ispostavilo se – i postavio konačni rezultat.

Bilo je više nego dovoljno vremena za preokret. Imali su Kruševljani inicijativu, veći posed, više šuteva ka golu rivala, ali tek dva puta je lopta išla u okvir gola. Lučanci su se organizovano branili, a u Napretkovoj igri nije bilo prave ideje kako da se probije bedem pred golom Stamenkovića. Na suprotnoj strani, zadovoljni stečenim Lučanci nisu imali većih napadačkih pretenzija i na snazi je ostao rezultat iz drugog minuta.

Predstoji pauza u šampionatu zbog utakmica reprezentativnih selekcija. Prvenstvo se nastavlja 22. novembra kada će Napredak dočekati Čukarički.