Lomljenje božićne česnice u Sabornom hramu Svetog Đorđa

Postavljeno: 05.01.2026

Blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog gospodina Davida, u Sabornom hramu Svetog Đorđa u Kruševcu, povodom jednog od najradosnijih hrišćanskih praznika – Božića, Grad Kruševac, Turistička organizacija i pravoslavna eparhija kruševačka 7. januara u 9 i 30 časova organizuju lomljenje Božićne česnice

Česnica, simbol bogatstva i zajedništva, pravi se na Božićno jutro. Ovaj hleb nije običan deo trpeze. On nosi duboko ukorenjenu simboliku i duhovnu vrednost. Lomljenje česnice okuplja porodicu u trenutku radosti, dok svaki član sa nestrpljenjem čeka da vidi ko će pronaći novčić sakriven unutar hleba, što simbolizuje sreću i prosperitet tokom cele godine.

Božićna česnica je više od običnog hleba – ona je veza sa prošlošću i podsećanje na važnost zajedništva. Naši preci su verovali da svako parče česnice nosi deo božanskog blagoslova.

Pravljenje česnice povereno je preduzeću „Branko Perišić”.

O. M.

Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 5. januar)

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
5. januar 2026., 18:06
 

Prognoza -
4°C
Apparent: -2°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 95%
Vetar: 0.1 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top