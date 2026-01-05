Lomljenje božićne česnice u Sabornom hramu Svetog Đorđa

Blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog gospodina Davida, u Sabornom hramu Svetog Đorđa u Kruševcu, povodom jednog od najradosnijih hrišćanskih praznika – Božića, Grad Kruševac, Turistička organizacija i pravoslavna eparhija kruševačka 7. januara u 9 i 30 časova organizuju lomljenje Božićne česnice

Česnica, simbol bogatstva i zajedništva, pravi se na Božićno jutro. Ovaj hleb nije običan deo trpeze. On nosi duboko ukorenjenu simboliku i duhovnu vrednost. Lomljenje česnice okuplja porodicu u trenutku radosti, dok svaki član sa nestrpljenjem čeka da vidi ko će pronaći novčić sakriven unutar hleba, što simbolizuje sreću i prosperitet tokom cele godine.

Božićna česnica je više od običnog hleba – ona je veza sa prošlošću i podsećanje na važnost zajedništva. Naši preci su verovali da svako parče česnice nosi deo božanskog blagoslova.

Pravljenje česnice povereno je preduzeću „Branko Perišić”.

O. M.