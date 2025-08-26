Literarni konkurs povodom Župske berbe

Postavljeno: 26.08.2025

Povodom tradicionalne manifestacije „Župska berba” Narodna biblioteka Aleksandrovac raspisala je literarni konkurs „Župa u stihu: Gde je grozd, tu je i pesma” za učenike osnovnih i srednjih škola i odrasle autore

Radovi treba da budu napisani u stihu. Svaki autor može poslati najviše jedan rad. Radovi treba da budu originalni i neobjavljivani.

Uz pesmu treba dostaviti podatke: ime i prezime, razred i školu (za učenike), kontakt telefon i e-mail.

Radove je potrebno poslati do 8. septembra na adresu: Narodna biblioteka Aleksandrovac, b.b. 37230 Aleksandrovac. Elektronski na: [email protected] ili lično u biblioteci svakog radnog dana, od 7 do 15 sati.

Najbolji radovi u svakoj kategoriji biće nagrađeni knjigama i prigodnim poklonima.

Odabrani radovi biće javno predstavljeni tokom  „Župske berbe“ i biće objavljeni u zbirci pesama koju izdaje Narodna biblioteka, pod pokroviteljstvom opštine Aleksandrovac.

O.M.

 

