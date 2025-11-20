Lišen slobode osumnjičeni za napad i krađu 100.000 evra u okolini Trstenika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, uhapsili su M. K. (1989) iz okoline Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, on se sumnjiči da je, 7. novembra ove godine, na benzinskoj pumpi u okolini Trstenika fizički napao vlasnika menjačnice, oborio ga na zemlju i oteo mu torbu u kojoj se nalazilo 100.000 evra.

Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.

M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu,biti priveden višem javnom tužiocu u Kruševcu.