Lipovac i Parunovac bez vode
Postavljeno: 30.10.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti selo Lipovac, saopšteno je iz nadležnih službi
Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, bez vode će biti Parunovac, u ulici Radomira Avramovića (put prema Dedini).
Istog dana, do 13.00, bez struje će biti i deo naseljenog mesta Makrešane.
Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac saopštilo je da se proizvodnja energije odvija putem sopstvenih izvora protokolarnom procedurom, a distribucija toplote se odvija uredno i bez problema.
