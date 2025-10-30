Lipovac i Parunovac bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti selo Lipovac, saopšteno je iz nadležnih službi

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, bez vode će biti Parunovac, u ulici Radomira Avramovića (put prema Dedini).

Istog dana, do 13.00, bez struje će biti i deo naseljenog mesta Makrešane.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac saopštilo je da se proizvodnja energije odvija putem sopstvenih izvora protokolarnom procedurom, a distribucija toplote se odvija uredno i bez problema.