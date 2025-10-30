Lipovac i Parunovac bez vode

Postavljeno: 30.10.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti selo Lipovac, saopšteno je iz nadležnih službi

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, bez vode će biti Parunovac, u ulici Radomira Avramovića (put prema Dedini).
Istog dana, do 13.00, bez struje će biti i deo naseljenog mesta Makrešane.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac saopštilo je da se proizvodnja energije odvija putem sopstvenih izvora protokolarnom procedurom, a distribucija toplote se odvija uredno i bez problema.

