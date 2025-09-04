„Lilo & Stitch“ i novi „Drakula“ u Centru za kulturu Brus

Nakon letnjih projekcija na otvorenom, bioskop Centra za kulturu Brus vraća se na velika vrata sa dve premijerne projekcije kojima se otvara nova sezona bioskopskog programa

Prva projekcija zakazana je za sutra u 19 sati. Na repertoaru je omiljena porodična animacija „Lilo & Stitch“, priča o popularnim likovima novijeg datuma prati devojčicu sa Havaja Lilo, čiji su roditelji nastradali u saobraćajnoj nezgodi, a koja pronalazi vanzemaljsko stvorenje, prvobitno nazvano Eksperiment 626 i daje mu ime Stič.

Utorak u 20 sati rezervisan je za novi horor klasik „Drakula”, koji donosi modern interpretaciju čuvene gotičke legende.

Cena ulaznice za oba filma iznosi 350 dinara.

J.S.