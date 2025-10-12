Likovna kolonija „Pod kapijom sunca“ na Slobodištu

Postavljeno: 12.10.2025

U okviru Oktobarskih svečanosti, sutra (ponedeljak, 13. oktobar) će na Slobodištu biti održana likovna kolonija pod nazivom „Pod kapijom sunca“

Program će trajati od 10 do 14 časova i okupiće umetnike i zaljubljenike u slikarstvo koji će stvarati na otvorenom prostoru ovog memorijalnog kompleksa.

Kolonija „Pod kapijom sunca“ već tradicionalno spaja umetnost i sećanje, a Slobodište pruža poseban ambijent u kojem inspiraciju pronalaze brojni stvaraoci iz Kruševca i okoline.

