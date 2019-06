Lideri opozicije u Kruševcu povodom šest meseci protesta, formirana Slobodna zona, održana protestna šetnja

U Kruševcu je večeras obeleženo šest meseci protesta, koji su počeli u našem gradu nakon što je 23. novembra prošle godine pored tribinu Saveza za Srbiju u Rasadniku prebijen tadašnji lider Levice Srbije Borko Stefanović. Protesti su potom počeli u Beogradu i širom Srbije

Povodom šest meseci od početka protesta u Kruševcu se se okupili lideri i predstavnici opozicionih stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju. Na trgu ispred Doma sindikata najpre je formirana Slobodna zona i postavljeni eksponati „Muzeja naprednjačkog realizma“, koji, kako su naveli organizatori, predstavljaju paralelnu realnost. Medju „eksponatima“ su se našle „tri žice gondole sa Kališa“, „Vesićeve kocke“, „četka Đuke molera“, „paket za redova Vulina“.

U obraćanju okupljenima, za koje je kazao da ih od prošlog novembra smatra sugrađanima, tadašnji lider Levice Srbije, a sadašnji zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović, kazao je da su Kruševljani koji su tada došli na protest i koji mesecima dolaze svake nedelje „najhrabriji i najbolji, oni koji će ovu zemlju povući u njenu budućnost iz ovog blata i tmine u koju nas je naprednjački režim gurnuo“.

– Kruševac danas obeležava šest meseci od prvog protesta koji je bio ogromna pobeda ne samo demokratske Srbije, ne samo drugačije Srbije koja će promeniti ovaj koruptivni, lopovski sistem, to je bila pobeda naroda koji više neće jaram da nosi, pobeda naroda koji je tu noć otvorio prljave, bljuzgave prozore naprednjačke sa naše Srbije, vi u Kruševcu ste ih tada otvorili, hvala vam što ste vetar promena i slobode doneli u Srbiju – rekao je Stefanović.

Kazao je da se danas, nakon šest meseci protesta, mnogo jasnije vidi Srbija koja se bori protiv siromaštva, nejednakosti, propadanja, nezaposlenosti, korupcije, Srbija u kojoj će nasilje biti zabranjeno i kažnjavano.

Da su protesti potpuno ogoleli vlast, te da danas, šest meseci kasnije ništa nije isto rekao je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

– To kakva je današnja vlast je videla Evropa koja u Izveštaju Evropske komisije jasno govori sve stvari na koje smo mi upozoravali već dugo. Jasan proizvod našeg protesta je bojkot u Parlamentu, želim da čestitam svim poslanicima koji su ostali odgovorni i ispoštovali svoj potpis na Sporazumu sa građanima i pokazali da smo drugačiji od onih koji lažu građane – rekao je on.

Pozvao je građane da zamisle kako bi izgledala Srbija u kojoj bi lekar ima početnu platu hiljadu evra, svaki nastavnik imao početnu platu 600 evra, u kojoj bi znali da kriminalci nisu u dogovoru sa vlašću nego su u zatvoru, u kojoj bi mogli slobodno da šetate svojim gradovima ne plašeći se da ćete biti kolateralna žrtva njihovih obračuna, kako bi izgledala Srbija u kojoj bi svako dete u školi imalo besplatne udžbenike i besplatan obrok.

On je podsetio na ljude koji u Beloj Palanci rade za dvanest do trinest hiljada dinara, na ljude koji prime 27 hiljada pa moraju da vrate poslodavcima dvanest hiljada, na one koji nemaju novac da decu pošalju na ekskurziju, da im kupe biciklu.

Đilas je potom pozvao baka Zoru (89) koja dolazi na svaki protest i koja se ranije obraćala Kruševljnima, da to ponovo učini.

– Dolazim na ove proteste zahvaljujući Borku Stefanoviću. Neka ga Bog poživi. Da nije njega bilo mi bismo i dalje ćutali, ništa ne bismo smeli da kažemo. E pa znate šta: mene guši ova vlast. Imam 89 godina i nisam doživela ovakav teror. Želim vam sve dobro. Ja neću da dočekam to zlatno doba koje obećava Vučić, živim sa 22.000 dinara penzije, pomažu me sin i snaja – kazala je baka Zora.

Predsednik Pokreta Dveri Boško Obradović najavio je da će naredne subote, kada će biti šest meseci od prvog protesta u Beogradu, biti organizovani protesti u više desetina gradova i opština Srbije pod istim sloganom, iste večeri, kako bi pokazali da je čitava Srbija protiv aktuelne vlasti kazavši da „nema predaje jer je ovo pitanje života ili smrti za ovaj narod, državu, privedu, selo“.

– Mi ne možemo ništa kroz državne institucije koje su zarobljene, naše jedino mesto slobode, naš jedini parlament, naša jedina prava borba je ulica, ulični protesti, demonstracije, građanska neposlušnost, protestne šetnje, do pobede i do skidanja ovog lopovskog režima – kazao je Obradović.

U obraćanju okupljenima potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović je napomenuo da je napad na Borka Stefanovića u Kruševcu sve šokirao ali i da „nas je sve naterao da vidimo kakve sve vidove nasilja trpimo i da se zapitamo dokle ćemo to da činimo“.

– Nasilje je kada ne možete decu da prošetate ili da izađete uveče jer se kriminalni klanovi obračunavaju, nasilje je kada u toku zime 30 dana nemate grejanje, kada jedan čovek parama bez pokrića pokupuje sve lokalne televizije u Srbiji i pretvori ih u glasila jedne partije, kada ministarka za infrastrukturu predloži da se ukine pruga Kruševac – Kraljevo, kada presednik države kaže da je za njega prioritet autoput Niš – Tirana, a ne Moravski koridor – rekao je on.

Okupljenima se obratio i Kruševljanin Boban Jovanović, koji je bio povredjen kada i Borko Stefanović, zahvalivši se sugrađanima na spremnosti da dođu i pokažu svoju želju za slobodom.

– Kruševac je zabranjen grad, ali smo pokazali izuzetnu hrabrost. Dugujem vam veliku zahvalnost jer ste izrazili solidarnost sa patnjama kroz koje smo prošli – kazao je on.

Pred okupljenim Kruševljanima večeras su govorili i lider Pokreta za preokret Janko Veselinović i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.

Usledila je protestna šetnja glavnim gradskim ulicama, a okupljeni su na čelu kolone nosili transparent „Stop krvavim košuljama“. Pod tom parolom je održano prvo potestno okupljanje u Kruševcu.

