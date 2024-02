Lepa slika iz Kruševačke hale sportova

Na utakmici petnaestog kola Super lige u rukometu u kojoj su rukometašice Napretka osvojile, u neizvesnoj završnici, zlata vredna dva boda, protiv ekipe Mladost iz Nove Pazove rezultatom 24:23, popularne Žorkice su imale veliku podršku koleginica iz Sportskog društva Napredak.

Fudbalerke Napretka koje su ovom prilikom zajedno sa svojim rukovodstvom došle organizovano na ovu utakmicu sa obeležjima Napretka i navijačkim rekvizitima (šalovi,kape,trube,bubnjevi.. ) dale su veliku podršku i vetar u leđa rukometašicama Napretka da dođu do velike pobede ne štedeći grla i dlanove. Inače, kada igraju fudbalerke svoje utakmice kao domaćini, rukometašice im daju podršku takođe navijanjem i bodrenjem.

Kada im obaveze dozvole uslovljene treninzima i utakmicama ova dva kolektiva takođe organizovano idu na utakmice starijeg brata Fudbalskog kluba Napredak i tako daju podršku celokupnoj velikoj crveno beloj porodici.

Ta podrška za sve klubove iz Sportskog društva Napredak je itekako značajna u ovoj sezoni da bi sportisti i klubovi došli do svojih ciljeva a to su:da rukometašice opstanu u Super ligi,da fudbalerke uđu u Super ligu i da se fudbaleri plasiraju do kraja prvenstva u Plej – of.Ovaj lep gest Kruševačkih sportista i sportiskinja treba da bude primer i ostalim ljubiteljima sporta i Napretka pod Bagdalom da dođu i na delu daju podršku ovim divnim momcima i devojkama.