Lenka Zdravković: Skejt je stil života

Mlada skejterka iz Kruševca, Lenka Zdravković, članica je ekipe “This pear crew” koju su formirali kruševački skejteri. Skejt je otkrila pre nekoliko godina i kaže da je za nju bio veliki izazov da nauči da vozi i izvodi trikove. Najčeće vozi ulicama Beograda i Kruševca, a to za nju nije samo sport, već način života, oblačenja i ponašanja

– Vozim od leta 2018. godine, dakle nešto više od tri godine. U jednom trenutku sam krenula da obraćam pažnju na skejt kulturu oko sebe – na internetu, u prodavnici, medju prijateljima. To me je navelo da sebi kupim prvi skejt i tako krenem sa vožnjom. Nisam imala konkretnog uzora, pokretala me je podrška prijatelja, najviše skejtera. Sve što znam na skejtu, naučila sam od prijatelja – priseća se Lenka.

Dok je učila da vozi susretala se sa raznim izazovima i povredama, ali nije odustala, jer je vožnja skejta čini slobodnom.

– Najlepša stvar u svemu tome je što to radim kad želim, koliko želim – nema treninga, termina, trenera. Sve zavisi od količine ljubavi koju imaš za ovu na neki način nesvrstanu aktivnost. Najveći izazov je proces učenja – veoma je dugačak i bolan. Puno sam padala i povredjivala se, ali jednostavno moraš biti spreman na to kada je skejt u pitanju. Voziti skejt gradom je najlepši osećaj, tada se osećam slobodnije nego ikada. Kada naučim novi trik, ispunjen mi je dan, nekada i nedelja – objašnjava ona.

Do sada je učestvovala na nekoliko takmičenja u Beogradu i Bugarskoj.

– Drugu godinu po redu učestvovala sam u “Samitu Nesvrstanih” kao organizator i fotograf. To je festival skejta, filma i ulične umetnosti u Beogradu.

Skejt za nju nije ni sport ni hobi, već stil života.

– Skejt doživljavam kao način života, lifestyle. To sa sobom nosi način oblačenja, muziku, pogled na stvari, pored same vožnje. Vozim što češće mogu, u tome je ključ za napredak. Naravno, to često zbog fakulteta bude mnogo manje nego što bih ja volela – navodi ona.

Lenka sa svojom ekipom najčeće vozi po ulicama Kruševca i Beograda.

– Najviše vozimo na ulici. Na trgovima. To je najizazovnije, pa i najzabavnije. Naravno, vozimo i u parku. Mada, smatram da Kruševac zaslužuje bolji park. Postoji velika zainteresovanost i potencijal za nove male skejtere koji u trenutnom parku ne mogu da se razvijaju. Najviše volim da vozim sa ekipom iz Kruševca, “This pear crew”. Oni su tu od početka i vidim ih kao porodicu – navodi ona.

Sportsko udruženje skejtera “Pirus”, koje je oformila ekipa “This pear crew” pre par meseci organizovalo je školicu skejta za najmlađe.

– “This pear crew” je ekipa skejtera koji žele da svoju ljubav prema skejtu prenesu na mladje i pokažu da je skejt aktivnost koja donosi puno radosti. Bilo koliko godina da imamo, vožnja skejta u nama budi dečiju radost i bezbrižnost. Mislim da smo školicom skejta gradjanima pokazali da su mališani zainteresovani i da se popularnost skejta polako vraća. Verujem da su za to zaslužne i Olimpijske igre, a i mi – kaže ona.

Posebno joj je drago što je školicu skejta pohađalo dosta devojčica.

– Verujem da je zainteresovanost jednaka medju dečacima i devojčicama, samo još da se za skejt razbiju ta razmišljanja da je to “muški sport”, i biće ih još više. Uvek sam raspoložena da pomognem u učenju vožnje skejta, iako je ponekad malo naporno. Tu smo da se učimo i pomažemo. Preporučujem vožnju skejta jer budi poseban vid radosti i karaktera u nama – smatra ova skejterka.

Lenka je, inače, studentkinja osnovnih studija arhitekture, Univerziteta u Beogradu, a jedan od njenih hobija je crtanje.

– U slobodno vreme volim da slušam i puštam muziku, crtam. Volim da isprobavam razne medijume, pa tako imam akvarel crteže, uljane pastele, akrilne slike, pored klasičnih skica. Takodje, ponekada volontiram u jednoj sitoštampariji u Beogradu, u Matrijaršiji – kaže naša sagovornica.

