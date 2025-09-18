Lekari upozoravaju: Pazite se temperaturnih variranja koja su u toku

Poslednjih dana svedoci smo naglih promena vremena, pri čemu dnevne temperature dostižu i do 30 stepeni, dok se tokom noći spuštaju i do jednocifrenih vrednosti. Ovakva oscilacija predstavlja veliki stres za organizam i kod zdravih osoba, a posebno pogađa hronične bolesnike i osetljive grupe poput dece i starijih

Nagle promene u temperaturi vazduha utiču na krvni pritisak, rad srca i disajnih organa, što dovodi do pojačanog osećaja umora, glavobolja, vrtoglavica i pada koncentracije

Uz nagli pad temperature, telo troši više energije kako bi održalo normalnu telesnu toplotu, što dodatno opterećuje imunitet i čini organizam podložnijim infekcijama. Upravo zato, u ovakvim periodima lekarima se češće javljaju pacijenti sa tegobama poput bolova u zglobovima i mišićima, respiratornim problemima, ali i pojačanim simptomima hroničnih bolesti. Stručnjaci naglašavaju da je važno na vreme prepoznati prve znake umora i reagovati preventivno.

– Promene vremena utiču na sve, svi lakše podnosimo kada se ide iz lošijeg u lepše vreme, a sada je hladnije, niža je temperatura nego ovih dana. Preporučuje se hroničnim pacijentima da uzimaju redovno svoju terapiju, svi ostali da prilagode oblačenje i aktivnosti vremenskim uslovima i da imaju zdravu ishranu sa što više voća i povrća, a fizičke aktivnosti da budu umerene – rekla je dr Milica Marjanović, načelnica Službe hitne medicinske pomoći.

Kako bi se smanjio uticaj naglih vremenskih promena, lekari apeluju na građane da slušaju svoje telo, unose dovoljno tečnosti i obezbede sebi dovoljno odmora. Posebno je važno da hronični pacijenti budu u redovnom kontaktu sa svojim lekarom i da ne preskaču propisanu terapiju, jer upravo pažnjom i postepenom adaptacijom organizma mogu očuvati zdravlje i sprečiti ozbiljnije komplikacije.