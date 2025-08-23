Lažne SMS poruke u ime „Puteva Srbije“: Građani upozoreni na prevaru

Postavljeno: 23.08.2025

Građanima Srbije poslednjih dana stižu lažne SMS poruke koje se predstavljaju kao obaveštenja od JP „Putevi Srbije“. U porukama se navodi da saobraćajna kazna u iznosu od 114,16 dinara nije plaćena, a priložen je i sumnjiv link.

Klikom na link otvara se lažna internet stranica, gotovo identična zvaničnom sajtu „Puteva Srbije“. Na njoj se prikazuju navodni podaci o uplati i opcija „plati odmah“, koja građane navodi da unesu lične i finansijske podatke, poput broja računa i platnih kartica.

Iz Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ upozoravaju da je reč o zlonamernim porukama i apeluju na građane da ih ne otvaraju.

– Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine. Ne klikćite na link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice – navodi se u zvaničnom saopštenju.

Savet građanima: Ukoliko primite ovakvu poruku, obrišite je odmah i nikako ne ostavljajte svoje podatke.

