Lažne SMS poruke o kaznama i putarinama i dalje kruže među građanima
Postavljeno: 15.01.2026
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ ponovo je upozorilo građane na zlonamerne SMS poruke koje se i dalje masovno šalju, a koje se odnose na navodna prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili druge saobraćajne prekršaje
Iz ovog preduzeća apeluju na građane da ne otvaraju linkove koji se nalaze u ovakvim porukama, kao i da ni u kom slučaju ne unose podatke sa svojih platnih kartica, jer je reč o pokušaju zloupotrebe i prevare.
„Putevi Srbije“ podsećaju da zvanične informacije i obaveštenja u vezi sa putarinom i saobraćajnim prekršajima ne šalju putem SMS poruka sa sumnjivim linkovima, te savetuju građane da ovakve poruke ignorišu i obrišu.
