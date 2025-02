Lazarica bez struje

Danas će do 14 časova bez struje biti deo ulice Nade Marković od Rubina do Moravske, Moravska i ulica Braće Rajt, zatim i selo Modrica. U periodu od 10 do 12 sati struju neće imati ulica Cara Lazara od broja 169 do 233 i od 214 do 280, ulica Srđana Rodića do broja 64, ulica Slikara Milovanovića i Kralja Milutina. Nešto kraći prekid eletkrične energije biće u Mudarkovcu u ulici Starca Vujadina od 10:30 do podne, a od 12:30 do 14 sati deo sela Lovci prema brdu.

U Đušinoj ulici u Čitluku od ulice Desanke Maksimović do Stevana Todorovića neće biti vode do 15 časova zbog izrade novog vodovodnog priključka.

Gradska toplana kao i prethodnih dana redovno proizvodi i distribuira grejanje do svih svojih potošača.