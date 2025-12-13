Kviz i iznenađenja u BIG-u 13. i 14. decembra

Postavljeno: 13.12.2025

U BIG šoping centru će ovog vikenda biti organizovana nagradna aktivacija „Odgovori i osvoji“, tokom koje posetioci mogu da osvoje poklone uz malo znanja i sreće

Posetioci će imati priliku da od 17 sati pronađu promo tim centra i učestvuju u kratkom kvizu sa zabavnim pitanjima.

Oni koji daju tačne odgovore biće nagrađeni prigodnim poklonima, a organizatori poručuju da je atmosfera uvek vesela i takmičarska, pa je ovo idealna prilika za dobru zabavu tokom prazničnog perioda.

Učešžće će biti potpuno besplatno.

