Kviz i iznenađenja u BIG-u 13. i 14. decembra
Postavljeno: 13.12.2025
U BIG šoping centru će ovog vikenda biti organizovana nagradna aktivacija „Odgovori i osvoji“, tokom koje posetioci mogu da osvoje poklone uz malo znanja i sreće
Posetioci će imati priliku da od 17 sati pronađu promo tim centra i učestvuju u kratkom kvizu sa zabavnim pitanjima.
Oni koji daju tačne odgovore biće nagrađeni prigodnim poklonima, a organizatori poručuju da je atmosfera uvek vesela i takmičarska, pa je ovo idealna prilika za dobru zabavu tokom prazničnog perioda.
Učešžće će biti potpuno besplatno.
