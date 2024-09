Kvar ostavio okolna sela bez vode

Novonastali kvar na vodovodnoj mreži doveo je do isključenja vode koje će trajati danas do popravke kvara ili najkasnije do 15 časova u selu Trebotin kod prvog ulaza, Šavrane, Ribare, Mudrakovac u Rasinskoj ulici, odnosno od Đorđa Ćurčije do Lipovačke, potom u Aerodromskoj od Rasinske do mosta na Rasini, Malo Golovode u Račkoj, Ribarskoj i pratećim ulicama.