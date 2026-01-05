Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 5. januar)

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 9 sati ocenjen je kao zagađen. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 78.60 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 77.20 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građani bi trebalo da razmisle o smanjenju fizičkih aktivnosti na otvorenom ukoliko osete simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja, dok se osetljivim grupama savetuje da razmisle o smanjenju fizičkih aktivnosti, posebno na otvorenom.

U prethodnih sedam dana, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je 1. januara kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 83.80, odnosno 76.50 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao zagađen kvalitet vazduha.

https://sepa.kosava.win

