Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 30. decembar)

Postavljeno: 30.12.2025

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao izuzetno zagađen. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 184 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 154 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građanima se savetuje da smanje fizičke aktivnosti na otvorenom, dok se osetljivim grupama preporučuje da izbagavaju bilo kakve aktivnosti na otvorenom prostoru.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je sinoć u 19 časova kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 257, odnosno 226 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao izuzetno zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:
https://sepa.kosava.win

