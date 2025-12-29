Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 29. decembar)

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao umeren. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 54.10 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 46.60 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građani mogu da nastave sa svojim aktivnostima, dok se osetljivim grupama preporučuje da smanje intezivne aktivnosti na otvorenom u slučaju da osete simptome.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je jutros u 7 sati kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 61.60, odnosno 50.60 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

N. L.