Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 29. decembar)

Postavljeno: 29.12.2025

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao umeren. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 54.10 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 46.60 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građani mogu da nastave sa svojim aktivnostima, dok se osetljivim grupama preporučuje da smanje intezivne aktivnosti na otvorenom u slučaju da osete simptome.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je jutros u 7 sati kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 61.60, odnosno 50.60 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:
https://sepa.kosava.win

N. L.

Naučnici upozoravaju: Čokolada bi mogla da nestane do 2050.

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
29. decembar 2025., 17:13
 

Vedro
2°C
Apparent: -3°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 71%
Vetar: 1 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top