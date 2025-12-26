Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 26. decembar)

Postavljeno: 26.12.2025

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao umeren. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 22.10 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 19.90 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građani mogu da nastave sa svojim aktivnostima, dok se osetljivim grupama preporučuje da smanje intezivne aktivnosti na otvorenom u slučaju da osete simptome.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je sinoć u 19 sati kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 33.40, odnosno 31.70 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao umeren kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:
https://sepa.kosava.win

N. L.

Servis: Privremeno slabije grejanje u delovima Kruševca

