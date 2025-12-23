Kvalitet vazduha u Kruševcu – jutarnji izveštaj za 23. decembar

Postavljeno: 23.12.2025

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao umeren. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 45.90 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 39.10 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građanima mogu da nastave sa svojim aktivnostima, dok se osetljivim grupama preporučuje da smanje intezivne aktivnosti na otvorenom u slučaju da osete simptome.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je jutros u 7 časova kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 89.90, odnosno u 6 časova kada je izmereno 75.10 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao zagađen vazduh.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:
https://sepa.kosava.win

N. L.

