Kvalitet vazduha u Kruševcu – jutarnji izveštaj za 22. decembar

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao umeren. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 32.40 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 24.30 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građanima mogu da nastave sa svojim aktivnostima, dok se osetljivim grupama preporučuje da smanje intezivne aktivnosti na otvorenom u slučaju da osete simptome.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je juče oko 16 časova kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 116, odnosno PM2.5 čestica – 107 mikrograma po metru kubno što je ocenjeno kao veoma zagađen vazduh.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

N. L.