Kvalitet vazduha u Kruševcu – jutarnji izveštaj za 19. decembar

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao izuzetno zagađen. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 213 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 173 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građanima se savetuje da smanje inenzivne aktivnosti na otvorenom, dok se osetljivim grupama stanovništva preporučuje dodatni oprez.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je sinoć oko 19 sati kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 330, odnosno u 21 sat, kada je koncentracija PM2.5 čestica iznosila 286 mikrograma po metru kubnom.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

N. L.