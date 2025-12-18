Kvalitet vazduha u Kruševcu – jutarnji izveštaj za 18. decembar

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao izuzetno zagađen. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 225 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 199 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građanima se savetuje da smanje inenzivne aktivnosti na otvorenom, dok se osetljivim grupama stanovništva preporučuje dodatni oprez.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je sinoć oko 22 časova, kada su izmerene najviše koncentracije zagađujućih čestica – PM10: 352 i PM2.5: 317 mikrograma po metru kubnom.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

N. L.