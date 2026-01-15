Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 15. januar)

Postavljeno: 15.01.2026

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao izuzetno zagađen. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 153 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica 148 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, opštoj populaciji se savetuje da smanji fizičke aktivnosti na otvorenom, dok se osetljivim grupama preporučuje da izbegavaju boravak van zatvorenog prostora.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha je zabeležen sinoć u 21 čas, kada je najviša koncentracija PM10 čestica iznosila 248, odnosno 243 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao izuzetno zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:
https://sepa.kosava.win

N. L.

Crkveni kalendar: Prepodobni Serafim Sarovski

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
15. januar 2026., 10:09
 

Magla
3°C
Apparent: 1°C
Pritisak: 1025 mb
Vlažnost: 95%
Vetar: 0.6 m/s NNE
UV-Index: 0.9
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top