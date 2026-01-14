Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 14. januar)

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao veoma zagađen. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 132 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica 129 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, opštoj populaciji se savetuje da razmisli o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ukoliko osete simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja, dok se osetljivoj populaciji preporučuje da smanji fizičke aktivnosti, naročito na otvorenom.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha je zabeležen sinoć u 23 sati kada je najviša koncentracija PM10 čestica iznosila 192, odnosno 188 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao izuzetno zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win