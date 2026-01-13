Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 13. januar)

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao umeren. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 50.3 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica 49.7 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, opšta populacija može da uživa u uobičajenim aktivnostima na otvorenom, dok se osetljivim grupama savetuje da razmisle o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ukoliko osete simptome.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha je zabeležen sinoć u 19 sati kada je najviša koncentracija PM10 čestica iznosila 181, odnosno 179 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao izuzetno zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

