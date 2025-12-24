Kvalitet vazduha u Kruševcu (izveštaj za 24. decembar)

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu danas oko 11 sati ocenjen je kao prihvatljiv. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 12.2 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 12 µg/m³

Kako ističu iz Agencije, građani mogu da uživaju u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je juče u 15 časova kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 60.40, odnosno 43.20 PM2.5 čestica po metru kubnom, što je ocenjeno kao umeren kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

N. L.