Kvalitet vazduha u Kruševcu (dnevni izveštaj za 9. januar)

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu danas oko 15 sati ocenjen je kao veoma zagađen. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 130 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica 125 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građanima se savetuje da razmisle o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ako osete simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja, dok se osetljivim grupama preporučuje da smanje fizičke aktivnosti, naročito na otvorenom.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen jutros u 2 sata kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 189, odnosno 186 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao izuzetno zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

N. L.