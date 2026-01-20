Kvalitet vazduha 20. januar – izuzetno zagađen

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao izuzetno zagađen. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 216 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica 173 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, opštoj populaciji savetuje se da smanji fizičke aktivnosti na otvorenom, dok se osetljivim grupama stanovništva preporučuje da ih u potpunosti izbegavaju.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha je zabeležen jutros u 7 sati, kada je najviša koncentracija PM10 čestica iznosila 216, odnosno 173 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao izuzetno zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

N. L.