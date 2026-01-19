Kvalitet vazduha 19. januar – zagađen

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 9 sati ocenjen je kao zagađen . Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 81,3 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica 60,3 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građanima se savetuje da razmotre smanjenje intenzivnih aktivnosti na otvorenom ukoliko osete simptome poput iritacije očiju, kašlja ili gušobolje. Osetljivim grupama stanovništva preporučuje se dodatni oprez, uz smanjenje fizičkih napora, posebno boravka i aktivnosti na otvorenom, naročito u slučaju pojave navedenih simptoma.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha je zabeležen jutros u 7 sati, kada je najviša koncentracija PM10 čestica iznosila 149, odnosno 112 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao veoma zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

N. L.