Kvalitet vazduha 16. januar – veoma zagađen

Postavljeno: 16.01.2026

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao veoma zagađen. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 111 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica 109 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, opštoj populaciji se savetuje da razmisli o smanjenju fizičke aktivnosti na otvorenom, dok se osetljivim grupama preporučuje da izbegavaju fizičke aktivnosti, naročito van zatvorenog prostora.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha je zabeležen juče u 17 časova, kada je najviša koncentracija PM10 čestica iznosila 255, odnosno 244 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao izuzetno zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:
https://sepa.kosava.win

N. L.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

