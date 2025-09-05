Kupališna sezona u Kruševcu produžena

Kupališna sezona na otvorenim bazenima Sportskog centra u Kruševcu još uvek traje, pružajući sugrađanima odličnu priliku za osveženje u danima kada temperature i dalje premašuju prosečne vrednosti za ovo doba godine

Sezona je zvanično počela 13. juna, a cena ulaznice ove godine iznosi 300 dinara po osobi.

Visoke dnevne temperature vazduha doprinele su produženju sezone tokom prve nedelje septembra, a ukoliko vremenske prilike dozvole, posetioci mogu očekivati da će bazeni biti otvoreni i naredne nedelje.

– Ova sezona je bila osrednja u odnosu na zadnjih pet godina. Nismo nezadovoljni, sezona, više- manje, jeste dobra, ali nije najbolja. Krenuli smo na vreme, imali smo jedan ozbiljan period sunčanih dana, međutim u toku leta smo imali četiri prekida sa hladnim talasom, što je pokvarilo sezonu i umanjilo broj kupača. Da li ćemo produžiti na još jednu nedelju zavisi od vremena – rekao je direktor Sportskog centra u Kruševcu Predrag Milenković.

Očekuje se smanjen broj posetilaca, jer je počela nova školska godina, a mnogi su već završili godišnji odmor. Ipak, produžena sezona i dalje pruža priliku za osveženje i uživanje na otvorenim bazenima, posebno tokom dana kada temperature i dalje prelaze prosečne vrednosti.

J.S.