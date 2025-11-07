Kulturni centar Kruševac: Novembarski repertoar

Kulturni centar Kruševac objavio je svoj repertoar za tekući mesec, koji donosi raznovrsne programe, od književnih promocija i poetskih večeri, do koncerata i pozorišnih predstava za decu

Prvi događaj na programu je već večeras, kada će u Legatu Milica od Mačve od 19 sati biti održana promocija najnovijeg broja časopisa „Bagdala“

U nastavku meseca, Kruševljane očekuje bogat kulturni sadržaj.

Već 12. novembra u 18 sati u amfiteatru crkve Lazarice biće održano veče sa Ljiljanom Habjanović Đurović pod nazivom „Samo nas ljubav može spasiti“.

Dan kasnije, u Beloj sali Kulturnog centra biće upriličena dva događaja, u 13 sati pozorišna predstava za decu „Maske“, koju izvode polaznici dramske radionice vrtića iz Kuline, a u 19 sati predstavljanje knjige za decu „Mala veštica i bela njuškica“ autorke Jelene Ivanović.

Muzički deo programa biće obeležen 19. novembra koncertom „Intimna hronika“ srpskog kompozitora Miloša Rainčkovića, koji će biti izveden u Maloj sali Kruševačkog pozorišta od 18 sati. Na klaviru će nastupiti Nataša Mitrović.

Kulturni centar će 22. novembra u Beloj sali ugostiti polufinale 8. Festivala muzike za decu Rasinskog okruga, koje počinje u 10 sati, dok će novembarski program biti zaključen u petak, 28. novembra u 20 sati promocijom knjige „Iz pera jednog Pigmaliona“ autora Nenada Nicovića.