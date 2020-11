Svih šest kula u Ulici Radovana Miloševića ponovo nemaju grejanje, potvrđeno je redakciji portala “KrusevacGrad” u Gradskoj toplani. U tom preduzeću su nam rekli da su radovi na otklanjanju novog kvara u toku te da bi građani koji žive u tim zgradama grejanje trebalo da dobiju do večeras

Naime, nakon što su stanari dela pomenutih kula od početka grejne sezone, kako su ispričali za naš portal, grejanje imalo povremeno, utvrđeno je da je problem nastao jer je oslabila pumpa u kuli pet, u kojoj se nalazi podstanica za svih šest višespratnica.

Pumpe su promenjene 11. novembra, ali su stanovi u kulama sedam i osam juče i danas većinom ponovo hladni.

– Ekipe koje su non stop na terenu su tražile kvar. Utvrđeno je da problem u sekundarnom delu mreže, došlo je do začepljenja cevi, radi se na reperaciji izmenjivača toplote. Zbog toga su isključene sve kule. Očekujemo da, nakon ponovnog punjenja sistema, građani u tim kulama do večeras dobiju grejanje – rekla je predstavnica za medije Gradske toplane Jovana Dimitrijević.

U šest kula u Ulici Radovana Miloševića ima više od 300 stanova.

J.B.

Kule u Radovana Miloševića ponovo bez grejanja

