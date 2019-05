Kuće za raseljene i povratnike po Sporazumu o readmisiji

Desetoro korisnika, odnosno porodica interno raseljenih lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji, potpisalo je danas ugovore na osnovu kojih će dobiti monatažne ili kuće u okviru seoskih domaćinstava

Reč je o donaciji u okviru projekta “Podrška interno raseljenim licima i povratnicima u četiri jedinice lokalne samouprave u Srbiji kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i mera ekonomske održivosti”, koji sprovodi nemačka organizacija Arbeiter Samariter Bund (ASB) u saradnji sa Gradskom upravom Kruševac.

Danas su potpisani ugovori o donaciji tri montažne kuće i sedam seoskih domaćinstava, što je deo pomenutog projekta.

– Za grad Kruševac je namenjeno ukupno 214.100 evra i to za izgradnju tri montažne kuće, kupovinu sedam seoskih domaćinstava, dodelu 14 građevinskih paketa i dodelu 18 ekonomskih grantova – rekla je gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović poželevši ovim porodicama da lepo i kvalitetno žive u novom prostoru. Grad Kruševac je, inače, ovaj projekat podržao sa oko 23 hiljade evra.

Da samostalno nikada ne bi uspeo da reši stambeno pitanje te da to što je dobio montažnu kuću njegovoj porodici neizmerno mnogo znači kazao je Deka Đordjević (30), koji je pre dvadeset godina izbegao iz Uroševca.

– Imam porodicu, dvoje dece, oca i majku, svi ćemo tu živeti. Prethodnih godina smo uglavnom stanovali privatno kod nekih dobrih ljudi, snalazili smo se. Trenutno nemam posao, radim fizičke poslove – kazao je on zahvalivši se svima koji su bili uključeni u sprovodjenje ovog projekta.

Siguran je da će ovo njegovoj deci, koja imaju dve i četiri godine, omogućiti bolje detinjstvo.

Za samohranu majku troje dece Radicu Vuksanović, koja je povratnik po Sporazumu o readmisiji, seosko domaćinstvo u Maskaru, koje je dobila, znači novi početak. Prethodno je sa decom živela privatno, a bez posla je.

Direktor nemačke organizacije ASB Gordan Velev očekuje da će se korisnici montažnih kuća u nove domove useliti do kraja godine dok bi oni koji su dobili seoska domaćinstva to mogli da učine u naredna dva do tri meseca.

Inače, prema rečima predstavnice Komesarijata za izbeglice i migracije Sandre Ilić, na rešavanje stambenog pitanja u Srbiji čeka više od 16 i po hiljada porodica, odnosno oko 68 hiljada lica koja su interno raseljena ili su povratnici po Sporazumu o readmisiji.

Pomenutu projekat se, osim u Kruševcu, sprovodi i u Aranđelovcu,Ubu i Ćićevcu, a cilj je da za pomenute kategorije stanovništva obezbedi trajno i odgovarajuće stambeno rešenje.

Kuće za raseljene i povratnike po Sporazumu o readmisiji

