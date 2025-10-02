Kruševljanke na finalu festivala „Ritam Evrope“

I ove godine, 20. oktobra očekuje nas finale muzičkog festivala „Ritam Evrope“ u Boru. Ekipa koju čini 6 izuzetno talentovanih devojaka, Marta, Nađa, Lena,Staša, Sonja i Gala, nastupiće pod rednim brojem 11 sa numerom „Queen of kings“ sa kojom se država Norveška predstavila na izboru za Pesmu Evrovizije 2023. godine

Prethodne, 2024. godine na finalu muzičkog festivala „Ritam Evrope“ ekipa Kruševca se plasirala na visoko drugo mesto, a na Grand finalu pomenutog takmičenja, koje se održalo u Budvi u maju ove godine, plasirala se na šesto mesto.

Ovim putem Kancelarija za mlade Gradske uprave poziva Kruševljane da i ove godine podrže talentovanu, posvećenu i sjajnu ekipu koja će predstavljati grad Kruševac na ovom takmičenju.