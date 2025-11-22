Kruševljanka Suzana Lukić sutra pred publikom u predstavi „Pluća“

Kruševljanka Suzana Lukić, jedna od najzapaženijih glumica svoje generacije, sutra će nastupiti pred borskom publikom u popularnoj predstavi „Pluća“, koja će biti izvedena u sali Muzičke škole „Miodrag Vasiljević“ od 19 časova

Iako je predstava širom Srbije poznata po svojoj snažnoj, savremenoj i emotivnoj priči, ove večeri posebnu pažnju svakako privlači glavna glumica, a na sceni joj je partner Goran Jevtić. Njih dvoje, kroz dvoje likova koji preispituju svoje životne izbore, donose niz duhovitih, nežnih i intimnih momenata u kojima publika lako pronalazi sopstvene dileme.

Radnja komada bavi se savremenim pitanjima, od ekološke nesigurnosti, prenatrpanog sveta i brige o budućnosti, do onog najličnijih detalja. Kroz emotivni okvir, glumci vode gledaoce do suštine ljubavi.