Kruševljanin uspešan na matematičkim takmičenjima

Gvozden Lapčević je u Kruševcu završio OŠ „Dositej Obradović“ kao „vukovac“ i đak generacije, a sada je u trećem razredu Matematičke gimnazije u Beogradu, odličan je đak, ali sa četvorkom iz hemije

Gvozdenovo interesovanje za prirodne nauke datira još iz nižih razreda osnovne škole.

– Navikao sam na takmičenje još od trećeg razreda osnovne škole, a zatim sam išao na opštinsko takmičenje i bio treći. To mi je bio lep doživljaj i vrlo interesantno iskustvo, koje se nastavilo i do sada. U šestom razredu osnovne škole bio sam treći iz fizike u svojoj generaciji na državnim takmičenju, a naredne 2019. prvi. Državni prvak iz matematike sam postao 2021, na Srpskoj matematičkoj olimpijadi, plasirao se za Svetsku olimpijadu, kao jedini iz prvog razreda. Prošle godine sam se takmičio sa starijima od sebe jednu godinu, plasirao se i nastupao na Svetskoj matematičkoj olimpijadi u Oslu i osvojio srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji.

Iako najmlađi, Gvozden je bio najbolji na Rumunskom masteru u Bukureštu, do sada za njega najtežem svetskom takmičenju i opet bio drugi, a samo 1 ili dva poena su ga delila od zlata.

– Išao sam i na takmičenja na Kipru, Kazahstanu (on line), a uskoro (od 8. do 14. maja) mi sleduje Balkanska olimpijada u Antaliji, a zatim Svetska matematička olimpijada u Japanu (od 3. do 13. jula). San mi je bio da upišem Matematičku gimnaziju, koja ceni i podržava sve talentovane mlade ljude. U Školi je mnogo lepa atmosfera i postoji veliko poštovanje između profesora i učenika, ali i među samim đacima. Iako se ranije nismo poznavali vrlo brzo smo se združili i postali kao jedna porodica, zajednica.

Odlazak u Beograd mi je teško pao, jer je Kruševac najlepši grad na svetu. U Školi mi je super, a u Domu sam na spratu sa učenicima Matematičke gimnazije, gde se družimo i ispomažemo.

Gvozdenove ambicije

– Želeo bih da u Japanu osvojim zlato u konkurenciji srednjoškolaca do 20 godina. Planiram da upišem fakultet MIT na Univerzitetu Masačusetsu ili na Prinstonu, ako uspem da dobijem njihove stipendije. Srbiju mnogo volim, pa bih mogao da studiram Teorijsku matematiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu.

